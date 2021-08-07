Жилища Карабахского ханства: гарадамы и подземные комнаты в скалах

Как и в других ханствах Азербайджана, основным занятием подавляющей части населения Карабахского ханства было сельское хозяйство.

Благоприятные климатические условия, плодородные земли, расположение в междуречье Куры и Араза, - все это создавало соответствующую основу для развития здесь сельского хозяйства.

Несмотря на это, те, кто непосредственно занимался сельским хозяйством жили отнюдь не в роскоши, в отличие от хана и его приближенных. Села в нагорной части ханства в основном располагались на горах и склонах гор.

Из-за нехватки земли строения были скучены, дворы и приусадебные участки ограничены. В низменной части ханства подобная теснота наблюдалась значительно меньше.

Большинство населения проживало в землянках. При строительстве землянки крестьянин окапывал землю каналом, с внутренней стороны в землю вбивал большие дубовые бревна, на которые клал стволы. Сверху стволы он клал все тоньше и теснее, пока крыша, суживаясь, не принимала четырехугольную конусообразную форму. На вершине конуса, посреди крыши, оставлялось отверстие, откуда вовнутрь проникал свет, а изнутри выходил дым очага. Крыша накрывалась хворостом и соломой, сверху засыпалась землей.

Более состоятельные крестьяне строили наземные жилища - гарадамы. Его строили в форме удлиненного четырех-угольника. Пол в доме располагался глубоко, землю здесь копали до достижения твердого слоя. На расстоянии примерно 1 метра от каждого угла пола закапывали толстые балки. Эти бревна привозили из леса, для этого порой требовалось запрягать 6-8 пар буйволов и быков.

У зажиточных людей подобные балки были из орехового дерева. Эти подпорки имели в верхней части раздвоенные концы. На подпорки вдоль будущих стен укладывали два больших бревна. Затем поперек укладывались еще два бревна вдоль двух других стен, образуя четырехугольник.

Таким же образом попеременно складывались бревна в четыре ряда, образуя пирамиду. На самом верху оставалось отверстие для дымохода размером 60-70 см, которое бралось в рамку. Из этого окна вовнутрь гарадама проникал свет, оно одновременно служило дымоходом для расположенного по центру очага.

На пирамидальную поверхность поверх дубовых бревен клали ветки колючего можжевельника, дерна. Затем размятую солому обмазывали глиной и настилали на крышу. Через некоторое время для заполнения трещин, появлявшихся на крыше гарадама, поверхность штукатурили глинистой грязью. Стены гарадама строились частично из песка и глины, частично из камня. Обычно в таких жилищах не было мебели, и его обитатели сидели на полу. Вдоль одной из стен гарадама имелся амбар для хранения пшеницы.

Вдоль задней стены, между деревянными подпорками имелась небольшая терраса, состоящая из полок для хранения хозяйственных принадлежностей. У передней стены, напротив хозяйственных полок, устанавливалась похожая на сундук полка для постельных принадлежностей. В самом центре, под дымоходом сооружался очаг прямоугольной формы. Между дверью и очагом в ряд были выстроены несколько плетеных из ореха корзин высотой в человеческий рост, в которых хранились хлебные запасы.

Гарадам (дома с пирамидальной крышей и лестницей) застилали коврами и паласами. В одной стороне дома находился плоский настил, сделанный из дубовых досок. В холодные зимние дни этот настил клали на очаг, укрывали его большим одеялом, и так согревались.

В подобных гарадамах жили большие семьи. Когда сюда приводили новую невестку, в правом углу дома ей выделялось место, отделенное занавеской.

В восточной части села Горус высокие обрывистые горы образовали небольшие конусы. Вырыв в них пещеры, жители использовали их для хранения самана (мякины) и фуража.

Русский кавказовед Зелинский сообщал о своих наблюдениях в селе Хынзирек, где вокруг воронкообразной котловины имелось множество мелких отверстий, проделанных по бокам гор и служащих проходами в подземные комнаты в скалах. Он отмечал, что эти дома состоят из трех этажей: в среднем этаже живут хозяева, в нижнем - держат скот, а в верхнем - хранят сено и другие запасы. Верхний этаж играл также роль убежища, туда поднимались посредством веревок.

Все эти жилища были сырыми, темными и тесными. Землянки и гарадамы использовали одновременно как спальню, гостиную, столовую и кладовую.

Жилища кочевников были еще более неопрятными и неблагоустроенными. Некоторые жили в кибитках и шалашах. Летним жилищем для них служили покрытые войлоком тростниковые шалаши, камышевые сараи, обмазанные глиной, а иногда - навозом.

Примитивным способом строились и конюшни, хлева. Высеченные в камне ниши или вырытая в земле яма служила курятником. Во многих случаях птицу держали вместе с животными.