https://news.day.az/society/1368620.html В Саатлы беременная женщина погибла от удара электрическим током
В Саатлы беременная женщина погибла от удара электрическим током
В Саатлы беременную женщину ударило электрическим током.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Бяйлик Саатлинского района.
Жительница села Йолчуева Вусала Али гызы 1988 года рождения погибла от удара электрическим током.
По факту проводится расследование.
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