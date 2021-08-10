В Саатлы беременная женщина погибла от удара электрическим током

В Саатлы беременную женщину ударило электрическим током.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Бяйлик Саатлинского района.

Жительница села Йолчуева Вусала Али гызы 1988 года рождения погибла от удара электрическим током.

По факту проводится расследование.