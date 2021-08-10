https://news.day.az/society/1368626.html С сегодняшнего дня начинается прием детей в подготовительные группы
С сегодняшнего дня начинается прием детей в подготовительные группы
С сегодняшнего дня стартует прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, процесс приема в дошкольные группы общеобразовательных учреждений будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.
Онлайн-регистрация заявлений родителей (иных законных представителей) на прием детей в дошкольные группы начнется 10 августа в 11:00, а процесс выбора школы - 12 августа в 11:00.
Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18:00.
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