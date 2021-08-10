Из оборота изъято 21 кг наркотиков

ГПС провела операцию, 21 килограмм наркотиков изъят из оборота.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, 4 августа пограничное судно, выполнявшее охрану морских границ на рейде в Лянкяране, в южном направлении Каспийского моря обнаружило одну оставленную подозрительную посылку. При осмотре были обнаружены наркотики общим весом 21 килограмм 255 граммов наркотиков.

По факту ведется расследование.