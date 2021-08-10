https://news.day.az/society/1368660.html Из оборота изъято 21 кг наркотиков - спецоперация ГПС
Из оборота изъято 21 кг наркотиков - спецоперация ГПС
ГПС провела операцию, 21 килограмм наркотиков изъят из оборота.
Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, 4 августа пограничное судно, выполнявшее охрану морских границ на рейде в Лянкяране, в южном направлении Каспийского моря обнаружило одну оставленную подозрительную посылку. При осмотре были обнаружены наркотики общим весом 21 килограмм 255 граммов наркотиков.
По факту ведется расследование.
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