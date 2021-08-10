Пустят ли в школу детей, чьи родители не вакцинированы?

В Министерстве образования прокомментировали слухи о том, что дети родителей, не получивших вакцину, не будут допущены в школу, передает Day.Az.

Как сообщили АПА в Министерстве, Минобразования не предъявляло никаких требований к общеобразовательным учреждениям по данному вопросу и не давало поручений в связи с этим.