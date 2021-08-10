https://news.day.az/society/1368698.html Пустят ли в школу детей, чьи родители не вакцинированы? - отвечает Минобразования
Пустят ли в школу детей, чьи родители не вакцинированы? - отвечает Минобразования
В Министерстве образования прокомментировали слухи о том, что дети родителей, не получивших вакцину, не будут допущены в школу, передает Day.Az.
Как сообщили АПА в Министерстве, Минобразования не предъявляло никаких требований к общеобразовательным учреждениям по данному вопросу и не давало поручений в связи с этим.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре