В Баку на пляже обнаружено тело утонувшего человека

В Баку обнаружено тело человека, утонувшего на непляжной территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 82 случаям возникновения пожара и 8 случаям нахождения в беспомощном состоянии.

В результате принятых чрезвычайных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены люди.

Всего за минувшие сутки были спасены 11 человек, из них 3 несовершеннолетних. Тело Юсибова Джавидана Джавид оглу, утонувшего в Гарадагском районе на не пляжной территории, было найдено водолазно-поисковой группой. Также в Шабранском районе в результате падения легкового автомобиля в Самур-Абшеронский канал, спасателями было извлечено из воды тело водителя Гулиева Мансима Гахраман оглу.