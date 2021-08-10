В Баку жильцы незаконно подключились к водопроводной линии

По факту незаконного подключения к водопроводной линии в Баку возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, проведено расследование с участием сотрудников Генеральной прокуратуры, районных прокуратур и ОАО "Азерсу" на основании материалов, поступивших в ОАО "Азерсу" в связи с незаконным подключением к водопроводной сети в жилом массиве Албалылыг-2 поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что 10 жилых домов, расположенных на указанной территории, незаконно подключились к водопроводной линии, проходящей перед подстанцией "Бакыэлектрикшебеке" мощностью 35 кВ, находящейся в поселке Бузовна Хазарского района и с целью узаконивания этого передали по 268 манатов (в общей сложности 2 680 манатов) работнику Хазарского водоканального управления Гусейнову Эльвину Шахгельди оглу.

По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), проводится расследование.