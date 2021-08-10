В ближайшее время для жителей Агдама будет организована поездка в их родной город.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

По его словам, эти туры будут платными, но их стоимость будет минимальной.

"Сотрудники Агентства часто посещают освобожденные территории и проводят там исследования. При организации туров в эти районы прежде всего необходимо обеспечить безопасность. Поэтому агдамцы смогут посетить свой родной город только после полного определения правил и маршрута. Считаем, что туры можно будет организовать уже осенью", - добавил Фуад Нагиев.