Археологи обнаружили в Лагиче водопровод и канализационную систему возрастом 2000 лет

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) провела археологические исследования в Лагичском историко-культурном заповеднике, в ходе которых были обнаружены водопровод и канализационная система возрастом две тысячи лет.

Об этом сказал во вторник Trend директор Лагичского историко-культурного заповедника Кямал Алиев, передает Day.Az.

По его словам, водопровод построен с использованием речного камня.

"Он устроен так, что фильтрует воду. Пресная вода доступна только у села Гирдиман. Линия построена в форме лабиринта, и вода в ней очищается при контакте с речным камнем", - сказал Алиев.

Директор заповедника также сообщил, что ремесла являются основным источником дохода местного населения.

"Раньше в Лагиче было до 100 ремесленников, но сейчас их около 40. На центральной улице есть мастерские, где туристы могут попробовать свои силы в ремеслах", - сказал Алиев.

По его словам, на территории заповедника нет построек высотой выше восьми метров, поскольку Лагич расположен в сейсмически активной зоне.

"В строительстве здесь в основном используются речной камень и древесина. Для восстановления домов в Лагиче существует особая концепция. Все работы ведутся в соответствии с этой концепцией", - сказал Алиев.