https://news.day.az/society/1368784.html В Азербайджане за сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, 435 человек выздоровели, девять - скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 354 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, 335 771 человек вылечился, 5 084 - скончались, число активных больных составляет 13 807.
За последние сутки в Азербайджане проведен 10 081 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 133 796.
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