В Азербайджане за сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, 435 человек выздоровели, девять - скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 354 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, 335 771 человек вылечился, 5 084 - скончались, число активных больных составляет 13 807.

За последние сутки в Азербайджане проведен 10 081 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 133 796.