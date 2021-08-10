https://news.day.az/society/1368785.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 59 288 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 39 352, вторую - 19 936.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 478 042.
При этом первую дозу вакцины получили 3 200 107, вторую - 2 277 935 человек.
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