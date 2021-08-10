Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 59 288 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 39 352, вторую - 19 936.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 478 042.

При этом первую дозу вакцины получили 3 200 107, вторую - 2 277 935 человек.