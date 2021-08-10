Житель Лянкярана в прямом эфире в Facebook призвал принять участие в массовых религиозных церемониях

Меры по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны постоянно находятся в центре внимания.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Э.Гаджиев отметил, что житель села Сепаради Лянкяранского района Ахундзаде Рухулла Шабаба оглу сегодня в прямом эфире в своем профиле в Facebook призвал знакомых принять участие в массовых религиозных церемониях.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов района предупредили Р.Ахундзаде, разъяснили требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Учитывая вышесказанное, рекомендуем гражданам при проведении религиозных церемоний в условиях пандемии коронавируса строго соблюдать требования и правила Оперативного штаба и Совета казиев Управления Мусульман Кавказа, - отметил Э.Гаджиев.