Студенты БГУ не будут допускаться на занятия без ковид-паспортов

Бакинский государственный университет призвал своих студентов вакцинироваться во исполнение постановления Кабинета министров Азербайджана от 26 июля.

Об этом высшее учебное заведение сообщило на своем сайте, передает Day.Az.

Кабинет министров постановил, что достигшие совершеннолетия учащиеся средних и высших учебных заведений должны иметь ковид-паспорта до 1 сентября. Лица, не имеющие данного документа, не будут допускаться к занятиям.

Кроме того, по меньшей мере 80% сотрудников всех научных и образовательных учреждений до 1 сентября должны получить первую дозу вакцины, а до 1 октября - вторую.

Учитывая все это, БГУ призывает всех принять более активное участие в процессе вакцинации и получить ковид-паспорта, чтобы приблизить день, когда все смогут вернуться к традиционной форме обучения.