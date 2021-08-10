В Минздраве прокомментировали сообщения о стремительном распространении вируса среди детей

Главный педиатр министерства здравоохранения Эркин Рагимов внес ясность в публикуемую в последнее время информацию о распространении среди детей заболевания, проявляющегося такими симптомами, как озноб, желудочно-кишечные расстройства, сыпь во рту, и о том, что оно передается в морской среде.

Главный педиатр сообщил Day.Az, что есть некоторые сезонные вирусы, которые распространяются наиболее интенсивно:

"К примеру, ротавирус, аденовирус. Это вирусы, вызывающие желудочно-кишечные расстройства, жар. Есть также вирус коксаки, который распространяются на руках, ногах, во рту, он относится к группе герпеса. Обычно интенсивно распространяется с мая по сентябрь. При этом заболевании наблюдаются высыпания, повышение температуры тела, потеря аппетита, в редких случаях также может быть боль в горле. Летом также часто распространяется ветрянка".

Э.Рагимов отметил, что в настоящее время в стране нет вируса, который был бы очень широко распространен в эпидемиологическом отношении:

"Время от времени появляются респираторные вирусы, наблюдается хриплый кашель, жар. Что касается того, может ли вирус распространяться в море, чаще дети передают вирус другим больным детям, которые находятся в море. То есть, при контакте вирус тоже распространяется. Ротавирус может перейти через воду, если ее глотнуть. Но вирусы дыхательных путей распространяются воздушно-капельным путем".