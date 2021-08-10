Обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей, проведенных 27-28 июля 2021 года.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, абитуриенты получают соответствующие СМС-сообщения.