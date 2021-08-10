https://news.day.az/society/1368815.html Обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
Обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей, проведенных 27-28 июля 2021 года.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, абитуриенты получают соответствующие СМС-сообщения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре