В этом году никто не набрал 700 баллов на вступительных экзаменах

В ГЭЦ назвали школы, выпускники которых набрали самые высокие баллы на вступительных экзаменах по I-IV специальностям, которые прошли 27-28 июля.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, 11 человек, набравших на этом экзамене самый высокий результат по I группе специальностей - 400 баллов, это выпускники средней школы села Чайтумас Губадлинского района, средних школ № 217 и 297 города Баку, средней школы № 11 Сумгайыта, Сумгайытского лицея "Истедад", шекинской средней школы № 18, школы села Багбанлы Губинского района, средней школы № 2 города Хырдалан, средней школы № 1 город Ширван, средней школы № 1 Газаха.

Выпускник средней школы № 11 города Сумгайта по сумме двух этапов набрал 697,1 балла, что является самым высоким баллом по II группе специальностей.

На этом экзамене по IV группе самый высокий результат показали 2 человека, набравшие 400 баллов - выпускники средней школы села Сирик Джебраильского района и средней школы села Рустов Губинского района.

Напомним, что на I этапе экзамена можно набрать максимум 300 баллов, а на II - 400. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.