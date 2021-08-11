Карантинный режим в Азербайджане был смягчен с условием соблюдения определенных правил. Но, к сожалению, эти правила не соблюдаются в полной мере, и, как следствие, в результате фиксируется рост инфицирования коронавирусом. Если этот показатель будет чрезвычайно высоким, то ужесточение карантинного режима может стать необходимостью.

Об этом сказал Trend заведующий отделением для больных COVID-19 Клинического медцентра Баку, врач-инфекционист Фаррух Садиров, передает Day.Az.

По его мнению, одной из причин роста инфицирования является высокая заразность штамма "Дельта".

"Здесь нам может помочь только вакцинация. Чем больше будет вакцинированных, тем быстрее мы сможем разорвать цепочку инфицирования. Необходимо продолжить вакцинацию быстрыми темпами. Граждане не должны отказываться от нее", - сказал Садиров.

Необходимо соблюдать защитные меры вне зависимости от степени ослабления карантина, отметил врач.

"Лучшая мера защиты - это социальная дистанция. Если бы мы соблюдали это правило, то избежали бы заражения. Кроме того, многие граждане не соблюдают меры предосторожности после вакцинации. Первая доза препарата нас не защищает. Защита возникает приблизительно через 14 дней после получения второй дозы. Однако после получения первой дозы вакцины люди успокаиваются и не соблюдают меры предосторожности. Наши наблюдения также показывают, что большинство инфицированных - это люди, которые заразились в период между первой и второй дозами вакцины. Мы должны защищать себя даже после вакцинации", - сказал Садиров.