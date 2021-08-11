Сегодня более 11 тысяч абитуриентов сдадут экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет ряд экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамены, которые планируется провести сегодня, следующие:

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от иностранного языка, который они сдали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, который он сдал на выпускном экзамене;

Абитуриенты, относящиеся к указанным выше 3 категориям, могут распечатать пропускной лист по предоставленной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/brxv).

4. Выпускной экзамен для учащихся, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах в июне;

5. Выпускной экзамен для лиц, сдающих экзамены в порядке экстерната.

Учащиеся, относящиеся к 4-й и 5-й категориям, могут распечатать пропускной экзаменационный лист по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov).

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширванском, Сабирабадском, Лянкяранском, Джалилабадском и Хачмазском районах.

В пропускном листе указываются дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала и время прибытия абитуриента (учащегося) в здание экзамена и т.д.

Экзамены начинаются в 10:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 09:45-заканчивается режим пропуска. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются.

Всего в городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 53 экзаменационных здания, 892 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 53 общих руководителя экзаменов, 147 руководителей экзаменов, 1098 контролеров-преподавателей, 106 сотрудников режима пропуска (охраны), 53 представителя зданий.

Всего на экзаменах ожидается участие 11 552 абитуриента.

Государственный экзаменационный центр 11 августа также проведет тестовый экзамен для поступления на государственную службу по группам БA и ББ, относящимся к типу Б административных должностей на государственной службе.

Экзамен будет организован в городе Баку. Для участия в экзамене зарегистрировались 446 кандидатов по группе BA, 996 по группе BB, всего 1442 кандидата.

Зарегистрированным кандидатам необходимо зайти на сайт ГЭЦ и распечатать "пропускной экзаменационный лист".

Экзамен начинается во всех помещениях одновременно - в 10:00. Кандидаты, прибывшие после 09:45, на экзамен не допускаются. В целях предотвращения тесного скопления людей для участников экзамена установлено разное время входа в экзаменационное помещение, это время указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому необходимо прибыть в здание экзамена в указанное в пропускном листе время.

Для проведения экзамена выделено 6 зданий, 132 зала, 6 руководителей экзаменов, 15 руководителей экзаменов, 127 преподавателей-контролеров, 12 сотрудников режима пропуска.