Азербайджанский народ в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида посещает 26 февраля памятник "Крик матери", установленный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах трагедии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Многие участники мероприятия выражают уверенность в том, что армянские фашисты, организаторы и исполнители Ходжалинского геноцида, предстанут перед судом и понесут наказание.

Мероприятие, в ходе которого азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида, также призвано привлечь внимание международной общественности к этой зверской расправе над людьми и свидетельствует о том, что наш народ никогда не забудет эту трагедию.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.