Сколько граждан вакцинировано от COVID-19 за сутки в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 30 509 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2026, вторую дозу получили 1667, бустерную дозу - 25 274 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 957 147, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 297 076, вторую дозу получили 4 783 478, бустерную дозу - 2 673 818 человека.