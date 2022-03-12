Пожар в Сальяне

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о пожаре в Сальяне, в результате которого погибли 2 человека.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в селе Ашагы Кюркенди Сальянского района сгорели одноэтажные дома общей площадью 228 кв.м, в которых проживают 2 семьи, а также пожарные конструкции дома площадью 114 кв.м .

В ходе разведки места пожара пожарные обнаружили обгоревшие тела Алиева Алияра Алы оглу (1953 г.р.) и Алиевой Эльмиры Мирза гызы (1954 г.р.). Остальная часть дома защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.