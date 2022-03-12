Сегодня пройдет очередной выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет выпускной экзамен на полный (11-летний) уровень среднего образования в Сабунчинском, Сабаильском, Насиминском районах города Баку, а также в Нахчыванской АР, Геранбойском, Нафталанском, Гёйгельском, Дашкесанском, Товузском, Гедабейском, Шекинском, Масаллинском, Астаринском, Бардинском, Тертерском, Агсуинском, Исмаиллинском, Сабирабадском, Хачмазском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в экзаменах ожидается участие 26697 абитуриентов.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45-завершается пропускной режим.

Явившиеся после указанного времени участники в здание экзамена не допускаются.

В целях предотвращения скопления людей и контактов для участников экзамена установлено разное время входа в экзаменационное помещение, которое указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому рекомендуется приходить в здание экзамена в указанное в пропускном листе время.

Напомним, что в городах и районах, где 12-13 марта пройдут экзамены, всего выделено 222 экзаменационных зданий, 3553 экзаменационных залов. Для управления экзаменами назначены 222 общих экзаменационных руководителей, 579 экзаменационных руководителей, 4393 контролеров-преподавателей, 429 сотрудников по режиму пропуска (охрана), 222 представителя зданий. Всего в экзаменах примут участие 36 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (I группа инвалидности, нарушения слуха и др.).