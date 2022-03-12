Необычное происшествие в центре Баку

В Баку задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и работе с гражданами Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.

Э.Гаджиев сообщил, что автомобиль, незаконно въехавший на улицу, где запрещено движение автотранспорта, задержан сотрудниками Государственной дорожной полиции Сабаильского района. Выяснилось, что водитель находился под воздействием наркотиков.