Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, в основном без осадков. Есть вероятность кратковременных дождей вечером.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем-5-7° тепла. В Баку ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы с 766 мм ртутного столба до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, местами мокрый снег, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 4-7° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье до 15°мороза, днем 0-5° мороза.