Завершился «Фестиваль устойчивого развития Woman Bazaar», организованный социальной платформой Gender Hub Azerbaijan
Depozit faizini öncədən al!

Международный женский день 2022 года подчеркивает важность инновационных инициатив женщин для устойчивого развития, обеспечения устойчивости их экономического развития, а также борьбы с изменением климата. В связи с этим основной целью двухдневного мультидисциплинарного фестиваля является поддержка женских устойчивых инициатив и предпринимательства, а также расширение механизмов поддержки для повышения их знаний и навыков для обеспечения устойчивости существующей деятельности, передает Day.Az.

После краткой презентации проекта Марьям Меджидовой, соучредителя социальной платформы Gender Hub Azerbaijan, в открытии фестиваля с речью выступили Садагат Гахраманова - заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, специалист по партнерству и развитию Представительства ООН в Баку - Шамс Мустафаева, специалист по корпоративной социальной ответственности и брендингу Pasha Holding Гюнель Гусейнова.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям PASHA Holding Айтадж Мухтарзаде в своем выступлении отметила, что вопрос женского предпринимательства актуален как на национальном, так и на глобальном уровне и является одним из важных направлений стратегии КСО PASHA Holding. "В поддержку этого мероприятия наша компания ставит перед собой задачу создать возможности для женщин-предпринимателей представлять свою продукцию, предоставить им соответствующие знания и навыки, а также мотивировать и стимулировать женщин, которые не занимаются предпринимательством к открытию собственного бизнеса" - подчеркнула А.Мухтарзаде.

В фестивале приняли участие в общей сложности 65 женщин-предпринимателей и около 300 человек гостей из Баку и регионов. Во время фестиваля так же состоялось панельная дискуссия, в которой приняли участие декан Университета АДА Анар Валиев, руководитель проектов Бакинского офиса Совета Европы Парвана Байрамова, менеджер по работе с клиентами MCKinsey & Co Global Management Consulting Натаван Мамедова и менеджер по коммуникациям и устойчивому развитию Holcim Azerbaijan и сопредседатель ''Yuva'' НПО Рена Тагирова.

Также при участии основательницей платформы Dance Ability Azerbaijan Нигяр Султановой был проведен семинар по направлению "Практика физического воплощения". В конце первого дня фестиваля состоялась нетворкинг-встреча участников и предпринимателей с заинтересованными сторонами.

6 марта состоялся второй день фестиваля, на открытии которого выступила посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулина Эйзема.

Во 2-й день фестиваля так же была проведена панельная дискуссия по теме "Борьба с профессиональными гендерными стереотипами в Азербайджане" модератором данной панельной дискуссии была молодой посол Саадат Агаева, в которой приняли участие мультимедийная артистка и основатель платформы "VARYOX" Ситара Ибрагимбейли, блогер и гендерная активистка Вафа Али, амбассадор молодежной програмы ЦУР Гульсара, фудблогер и инфлюнсер Нигяр Аскерова, основательница платформы Femtech Назрин Гулузаде и основательница BUTA Art & Sweets Сара Раджабли.

Фестиваль также посетили известные гости, такие как фотограф Реза Дегати и представители Агентства Pазвития Mалого и Cреднего Бизнеса Азербайджанской Республики.

#StereotipləriQıraq #BreaktheBias #IWD2022