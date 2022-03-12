Завершился «Фестиваль устойчивого развития Woman Bazaar», организованный социальной платформой Gender Hub Azerbaijan

Международный женский день 2022 года подчеркивает важность инновационных инициатив женщин для устойчивого развития, обеспечения устойчивости их экономического развития, а также борьбы с изменением климата. В связи с этим основной целью двухдневного мультидисциплинарного фестиваля является поддержка женских устойчивых инициатив и предпринимательства, а также расширение механизмов поддержки для повышения их знаний и навыков для обеспечения устойчивости существующей деятельности, передает Day.Az.

После краткой презентации проекта Марьям Меджидовой, соучредителя социальной платформы Gender Hub Azerbaijan, в открытии фестиваля с речью выступили Садагат Гахраманова - заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, специалист по партнерству и развитию Представительства ООН в Баку - Шамс Мустафаева, специалист по корпоративной социальной ответственности и брендингу Pasha Holding Гюнель Гусейнова.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям PASHA Holding Айтадж Мухтарзаде в своем выступлении отметила, что вопрос женского предпринимательства актуален как на национальном, так и на глобальном уровне и является одним из важных направлений стратегии КСО PASHA Holding. "В поддержку этого мероприятия наша компания ставит перед собой задачу создать возможности для женщин-предпринимателей представлять свою продукцию, предоставить им соответствующие знания и навыки, а также мотивировать и стимулировать женщин, которые не занимаются предпринимательством к открытию собственного бизнеса" - подчеркнула А.Мухтарзаде.

В фестивале приняли участие в общей сложности 65 женщин-предпринимателей и около 300 человек гостей из Баку и регионов. Во время фестиваля так же состоялось панельная дискуссия, в которой приняли участие декан Университета АДА Анар Валиев, руководитель проектов Бакинского офиса Совета Европы Парвана Байрамова, менеджер по работе с клиентами MCKinsey & Co Global Management Consulting Натаван Мамедова и менеджер по коммуникациям и устойчивому развитию Holcim Azerbaijan и сопредседатель ''Yuva'' НПО Рена Тагирова.

Также при участии основательницей платформы Dance Ability Azerbaijan Нигяр Султановой был проведен семинар по направлению "Практика физического воплощения". В конце первого дня фестиваля состоялась нетворкинг-встреча участников и предпринимателей с заинтересованными сторонами.

6 марта состоялся второй день фестиваля, на открытии которого выступила посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулина Эйзема.

Во 2-й день фестиваля так же была проведена панельная дискуссия по теме "Борьба с профессиональными гендерными стереотипами в Азербайджане" модератором данной панельной дискуссии была молодой посол Саадат Агаева, в которой приняли участие мультимедийная артистка и основатель платформы "VARYOX" Ситара Ибрагимбейли, блогер и гендерная активистка Вафа Али, амбассадор молодежной програмы ЦУР Гульсара, фудблогер и инфлюнсер Нигяр Аскерова, основательница платформы Femtech Назрин Гулузаде и основательница BUTA Art & Sweets Сара Раджабли.

Фестиваль также посетили известные гости, такие как фотограф Реза Дегати и представители Агентства Pазвития Mалого и Cреднего Бизнеса Азербайджанской Республики.

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