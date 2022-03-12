https://news.day.az/society/1443855.html Тяжелое ДТП в Азербайджане, много погибших
Тяжелое ДТП в Азербайджане, много погибших
В Джалилабаде в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек, 3 получили увечья.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей Mitsubishi и ВАЗ-2107 в районе села Серхедабад погибли 5 человек, 3 получили травмы. Погибшие находились в легковом автомобиле ВАЗ-2107.
Личности погибших и пострадавших в результате аварии уточняются.
По факту проводится расследование.
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