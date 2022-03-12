В Джалилабаде в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек, 3 получили увечья.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей Mitsubishi и ВАЗ-2107 в районе села Серхедабад погибли 5 человек, 3 получили травмы. Погибшие находились в легковом автомобиле ВАЗ-2107.

Личности погибших и пострадавших в результате аварии уточняются.

По факту проводится расследование.