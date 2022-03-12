В ночь на 12 марта в Дашкесане выпал сильный снег. В настоящее время на территории района продолжаются снегопады и нестабильная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, толщина снежного покрова в районном центре Дашкесана достигла 40-50 сантиметров, в горных селах Хошбулаг, Чираглы, Амирвар, Габагтепе, Гарагуллар, Гурбулаг, Астаф, Алаханчаллы, Зивлан - 60-70 сантиметров.

В соответствии с поручением главы Исполнительной власти Дашкесанского района Ахада Абиева, соответствующие служебные структуры района в срочном порядке мобилизуются и проводят регулярную уборку, посыпают территории песком и солью, осуществляют другие меры безопасности.

В Гядабеке и Дашкесане высота снежного покрова составила 70 см.

Из-за снегопада обрушилась кровля жилого дома жителя села Гушчу Намазова Васифа Фаиг оглу. Глава района Аха Абиев за счет собственных средств поручил отремонтировать кровлю дома инвалида Отечественной войны.

Несмотря на погодные условия, ГЭЦ создал все условия для проведения выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ Дашкесанского района.