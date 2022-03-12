Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 22 070 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1 180, вторую дозу получили 1 656, бустерную дозу - 18 163 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 071.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 246 942, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 313 384, вторую дозу получили 4 802 388, бустерную дозу - 2 913 043 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 218 127 человек.