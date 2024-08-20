ГТК Азербайджана о мероприятиях против вируса оспы обезьян

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана осуществляет ряд мероприятий по предотвращению распространения вируса обезьяньей оспы через границу страны в аэропортах и ​​других пунктах выезда через государственную границу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Комитет, на основании данных Всемирной организации здравоохранения определены страны риска в связи с оспой обезьян, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из этих стран.

Управлением медицинского обслуживания Государственной таможенной службы на регулярной основе проводится обучение сотрудников таможни касательно особо опасных инфекций в пунктах выезда с государственной границы.

Используются имеющиеся технические возможности для выявления пассажиров с повышенной температурой в аэропортах и ​​других пунктах выхода на государственную границу. Повышен уровень готовности в связи с предварительным медицинским осмотром подозреваемых больных и эпидемиологическим обследованием. Дальнейшие действия при выявлении лиц с подозрением на заболевание будут осуществляться во взаимодействии с министерство здравоохранения, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) и соответствующими учреждениями в соответствии с "Инструкцией по противоэпидемическим мероприятиям против особо опасных инфекций на таможенно-пограничных пунктах пропуска Азербайджанской Республики".

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