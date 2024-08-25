Азербайджанский бренд завоевывает популярность в Эстонии

Минеральная вода "Сираб", известная своим высоким качеством и уникальным составом, быстро завоевывает сердца потребителей в Эстонии.

Как передает Day.Az, продукция из Азербайджана уже представлена на полках супермаркетов города Пярну, и местные жители все чаще отдают предпочтение именно этой воде.

Интересно, что литр "Сираба" стоит дешевле, чем пол-литра популярной грузинской минеральной воды "Боржоми" - всего 1,05 Евро. Это делает "Сираб" не только качественным, но и доступным выбором для эстонских покупателей.

Напомним, что"Сираб" добывается в экологически чистом регионе Азербайджана, славится своим богатым минеральным составом и природной чистотой. Вода идеально подходит для ежедневного употребления и имеет отличные вкусовые качества, что делает её привлекательной для любителей здорового образа жизни.