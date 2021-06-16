Месси побил рекорд Батистуты по голам за сборную Аргентины в официальных матчах

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче Кубка Америки против Чили, передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

33-летний нападающий забил 39-й гол в официальных матчах за национальную команду и побил рекорд Габриэля Батистуты (38 голов). 

Месси в составе сборной Аргентины провел 145 матчей, в которых забил 73 гола и сделал 51 результативную передачу.