Футболисты сборной Турции провели первую тренировку в Баку

Футболисты сборной Турции в преддверии матча с валлийцами провели первую тренировку в Баку.

Как передает Day.Az, уже завтра подопечным Шенола Гюнеша предстоит сыграть свой второй матч на ЕВРО против команды Уэльса.

Главный тренер турецкой сборной первым появился на поле, после чего настал черед футболистов. Игроки выглядели собранными и сконцентрированными.

Несмотря на проигрыш итальянцам (0:3), травмированных в составе сборной Турции замечено не было.