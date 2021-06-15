На стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште в рамках Евро-2020 стартовал матч сборных Венгрии и Португалии.

Стартовые составы:

Сборная Венгрии: Гулачи, Ботко, Орбан, О. Солои, Г. Ловренчич, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.

Сборная Португалии: Руй Патрисиу, Геррейру, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Бруну Фернандеш, В. Карвалью, Данилу, Бернарду Силва, Диогу Жота, Роналду.

Напомним, в группе F, помимо венгров и португальцев, выступают национальные команды Франции и Германии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.