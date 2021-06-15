ЕВРО-2020: На матче Франция-Германия открыт счет

23:46

Первый тайм завершился без замен и дополнительных голов.

23:22

На 20 минуте прошла диагональная передача от Погба к краю штрафной, откуда Эрнандес прострелил во вратарскую, а Хуммельс срезал мяч в свои ворота! 1:0 в пользу Франции.

23:02

На стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене в рамках Евро-2020 начался матч сборных Франции и Германии по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Стартовые составы:

Сборная Франции: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Сборная Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Госенс, Гюндоган, Гнабри, Кроос, Киммих, Хаверц, Мюллер.

Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.