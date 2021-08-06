Гурбан Гурбанов о провокациях кипрских болельщиков

Мы бы не хотели, чтобы в конце игры произошло подобное.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, комментируя инцидент, произошедший на последних минутах гостевого матча с AEL в III квалификационном раунде Лиги конференций.

Тренер прокомментировал инцидент во время матча, который был приостановлен примерно на 10 минут из-за провокационных действий кипрских болельщиков: "Какое решение будет принято в связи с инцидентом - будет решать УЕФА. Это уже касается их. Как бы то ни было, это не является приятным событием ни для соперника, ни для нас".

"Мы, спортсмены, должны больше работать на поле, заниматься своим делом", - сказал Гурбанов, отметив, что подобные провокации против "Карабаха" были неоднократно: "Мы всегда показывали свою культуру. Потому что мы представляем Азербайджан. Мы стараемся быть максимально сдержанными. Мы никого не боимся, не сторонимся. Просто мы стараемся сохранять самообладание в соответствии со спортивными принципами, сохраняем культуру и этику. Таких случаев в мировом футболе много. В этом, наверное, и прелесть футбола, его особенность. Естественно, никто не хотел бы, чтобы такое событие произошло. Потому что это ничем хорошим не заканчивается".

Г.Гурбанов отметил, что после матча, представитель УЕФА поблагодарил их: "В конце представитель УЕФА поблагодарил нас за наше поведение. Потому что он тоже видел, что фанаты были слишком агрессивными. Они бросали на футболистов посторонние предметы, один из которых попал в голову, другой в руку. Такие вещи не воздействуют на нас. Представитель УЕФА также заметил, как я пытался успокоить наших футболистов. В конце, я тоже повел себя немного агрессивно. В Баку мы вновь постараемся сохранить спортивные принципы. Потому что наша работа - сохранять самообладание на поле и добиваться успешного результата".

Отметим, что после гола "Карабаха" на 90+3-й минуте игры из-за провокационного поведения и оскорбительных высказываний местных болельщиков возникла напряженность, и встреча была прервана на несколько минут. Матч, который возобновился и длился 112 минут, завершился со счетом 1:1.