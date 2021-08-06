Токио-2020: Сегодня выступят пять азербайджанских спортсменов
В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня будет разыграно 23 комплекта медалей.
Борьбу начнут 5 членов сборной Азербайджана. Среди них главные претенденты на золото - борцы-вольники Мария Стадник, Гаджи Алиев и каратист Рафаэль Агаев.
6 августа
05:20. Художественная гимнастика, индивидуальное многоборье. Этап классификации, 1-й и 2-й подход. Зохра Агамирова
09:50. Художественная гимнастика, индивидуальное многоборье. Этап классификации, 3-й и 4-й подход. Зохра Агамирова
06:30. Вольная борьба, мужчины. 65 кг, 1/8 финала. Гаджи Алиев - Адама Дятта (Сенегал)
06:30. Вольная борьба, женщины. 50 кг, 1/8 финала. Мария Стадник - Стальвира Оршуш (Российский Олимпийский Комитет)
06:30. Вольная борьба, мужчины. 97 кг, 1/8 финала. Шариф Шарифов - Абдулрашид Садуллаев (Российский Олимпийский Комитет)
12:00. Каратэ, мужчины. 75 кг, группа В. Рафаэль Агаев - Ноа Бич (Германия)
Каратэ, мужчины. 75 кг, группа В. Рафаэль Агаев - Чунеари Яхиро (Австралия)
Каратэ, мужчины. 75 кг, группа В. Рафаэль Агаев - Нурканат Аджиганов (Казахстан)
Каратэ, мужчины. 75 кг, группа В. Рафаэль Агаев - Луиджи Буса (Италия)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре