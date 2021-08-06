Агент заявил, что Месси не покинет «Барселону»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, что аргентинский форвард Лионель Месси останется в "Барселоне". Напомним, каталонский клуб официально объявил, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители "Барсы" утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, Месси никуда не уйдет. Предполагаю, что это часть игры, шоу против Ла Лиги. На чем основаны мои предложения? Месси - лучший игрок в истории. Мы посчастливилось видеть всю его карьеру в "Барселоне". "Барселона" - это Месси, а Месси - это "Барселона". Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лео ушел. Тем более ему уже 34 года.

Мы видим, что Роналду стал бледной тенью себя, уйдя в "Ювентус". Месси уже не время ходить-бродить по клубам. Всю жизнь провести в "Барселоне" и уйти напоследок в коммерческий клуб по типу "ПСЖ" или "Сити" было бы неправильно. Вы представляете, как грустно будет Ла Лиге, если Месси уйдет. Рамос и Роналду уже ушли, а тут ещё и Лео. Невообразимо", - приводит слова Селюка Sport24.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.

В чемпионате Испании сезона-2020/2021 "Барселона" в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский "Атлетико".

Фото: Albert Gea/Reuters