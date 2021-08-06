Азербайджанский борец вышел в финал Олимпиады в Токио

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев в полуфинале соревнований Олимпиады в Токио в весовой категории до 65 килограммов встретился с индийским атлетом Баджрангом Баджрангом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, одержав уверенную победу над своим соперником со счетом 12-5, Алиев вышел в финал Олимпиады, обеспечив тем самым себе серебряную медаль.

Напомним, что в 1/8 финала Алиев одержал вверх над сенегальцем Адамом Диаттаном, а в 1/4 финала оказался сильнее казахстанского борца Даулета Ниязбекова.