Серебряный медалист Олимпиады в Токио Рафаэль Агаев: В любом случае я считаю себя №1 в мире каратэ

Сегодня 36-летний азербайджанский каратист Рафаэль Агаев завоевал первое серебро для Олимпийской команды Азербайджана на Летних Олимпийских играх в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступающий в весовой категории до 75 кг, Рафаэль Агаев в финале со счетом 0:1 проиграл итальянцу Луиджи Бусе. Бронзовыми призерами стали Станислав Оруна (Украина) и Кароли Харспатаки (Венгрия). Интересными были эмоции украинского спортсмена, который не скрывал своей радости находиться на одном пьедестале со своим кумиром.

Рафаэль Агаев родился 4 марта 1985 года в городе Сумгайыт. Пятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы, победитель IX Всемирных игр и Всемирных игр боевых искусств 2013, чемпион Европейских игр 2015 года и Исламских игр солидарности 2013 и 2017 годов, заслуженный мастер спорта Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат". Рафаэль Агаев является самым титулованным каратистом в истории спорта, а также единственным каратистом, которому на одном чемпионате мира удалось завоевать две золотые медали. Обладатель пятого дана, а также капитан сборной Азербайджана по карате. За свои высокие достижения получил прозвище "Бриллиант мирового карате".

После финала Рафаэль Гаев поделился впечатлениями, выразив признательность азербайджанскому народу и учителям за поддержку.

"Сегодня я как мог остаться без призового места, так и мог взять золото или бронзу. Бывают спортсмены, для которых само участие в Олимпиаде - это успех. Однако я стремился к золотой медали. К сожалению, довольствуюсь серебром... Эмоции прекрасные. Обычно, когда спортсмен проигрывает в финале, то расстраивается поражению, но если берет бронзу, радуется победе. Сегодня было совсем иначе. Да, я очень хотел взять золото, но и серебру радуюсь. Этой медали в моей карьере еще не было. Впервые каратэ включили в программу Олимпиады, чего я ждал 30 лет", - сказал серебряный медалист Олимпиады, также выразив недовольство судейским решением.

"Противостоял ли я в финале не только итальянцу, но и судьям? В этом вопросе кроется и ответ: да, я боролся и с судьями. Не люблю оправданий. Что было - уже случилось. Взял серебро, чему тоже благодарен...Засчитай судьи в финале мой удар - а после него на сопернике не было никаких царапин или крови, то есть чистое очко - все могло сложиться иначе. Как бы там ни было, все уже позади. В любом случае я считаю себя №1 в мире каратэ. Это не какое-то самодовольство. Я многократно становился чемпионом мира, но никогда не говорил о себе самоуверенно. Мои результаты все показывают", - сказал Рафаэль Агаев, поделившись будущими планами.

"Нельзя опускать руки. Буду готовиться к следующим турнирам. Для меня все отлично...Насколько известно, это первый и последний раз, когда каратэ включен в программу Игр. Но может быть включат и в 2028-м. Правда, к тому времени мой возраст не позволит выступить... Я планирую завершить карьеру в 2025 году, а затем хочу открыть свою школу в Азербайджане. Буду стараться передать свои знания будущим поколениям, чтобы подарить новых чемпионов мира, Европы и Олимпиады", - добавил легендарный спортсмен.

Фото - НОК Азербайджана