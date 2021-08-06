https://news.day.az/sport/1368019.html Стало известно, куда переходит Лионель Месси
Стало известно, куда переходит Лионель Месси
Форвард Лионель Месси может перейти в новый клуб совсем скоро, пишет sports.ru.
По данным издания, это будет парижский "ПСЖ".
Бывший одноклубник аргентинца Неймар, как сообщалось, предложил взять принадлежащий ему 10-й номер, под которым Месси играл в "Барселоне".
По данным журналиста Téléfoot Жюльена Мейнарда, если Месси перейдет в "ПСЖ", то возьмет 19-й номер, под которым играл в начале карьеры в "Барсе" и сборной Аргентины. Месси не будет забирать 10-й номер у Неймара.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре