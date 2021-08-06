Стало известно, куда переходит Лионель Месси

Форвард Лионель Месси может перейти в новый клуб совсем скоро, пишет sports.ru.

По данным издания, это будет парижский "ПСЖ".

Бывший одноклубник аргентинца Неймар, как сообщалось, предложил взять принадлежащий ему 10-й номер, под которым Месси играл в "Барселоне".

По данным журналиста Téléfoot Жюльена Мейнарда, если Месси перейдет в "ПСЖ", то возьмет 19-й номер, под которым играл в начале карьеры в "Барсе" и сборной Аргентины. Месси не будет забирать 10-й номер у Неймара.