«ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Месси

Французский "ПСЖ" может задействовать Эйфелеву башню для презентации форварда Лионеля Месси, передает El Chiringuito.

Отмечается, что парижский клуб арендовал башню 10 августа. В 2017 году "ПСЖ" использовал башню для объявления о трансфере бразильского форварда Неймара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Барселона" официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители "Барсы" утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.