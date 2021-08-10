«Барселона» предложила Месси новый контракт

Руководство каталонской "Барселоны" предприняло последнюю попытку сохранить у себя аргентинского нападающего Лионеля Месси. 34-летнему футболисту был предложен новый контракт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, генеральный директор каталонцев Ферран Ревертер провел переговоры с Месси, на данный момент находящегося в статусе свободного агента. Функционер предложил игроку новое предложение и продолжить карьеру в Испании.

Однако накануне Get French Football News сообщил также о том. что сам Месси уже ближе к переходу к "Пари Сен-Жермен", чем в "Барселону": Месси приземлился на Ибице, где он встретится с представителем "ПСЖ" для завершения переговоров о контракте. Ибица является тем местом, где президент парижан склонил Неймара к переходу в его клуб".

Напомним, что Месси покинул "Барселону" в начале августа после того, как та не смогла подписать со своим лидером новый договор.