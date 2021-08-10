Скончалась 25-летняя участница Олимпиады

Велогонщица из Новой Зеландии, участвовавшая в Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро, Оливия Подмор скончалась на 25-м году жизни.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причины смерти не сообщаются. Отмечается, что ранее она опубликовала пост в Instagram, в котором написала о трудностях выступления на высшем уровне и сожалела о непопадании на Олимпийские игры в Токио. Затем пост был удален.

На Играх в Рио-де-Жанейро Подмор не смогла преодолеть квалификацию в командном спринте.