https://news.day.az/sport/1368694.html Скончалась 25-летняя участница Олимпиады
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады
Велогонщица из Новой Зеландии, участвовавшая в Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро, Оливия Подмор скончалась на 25-м году жизни.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причины смерти не сообщаются. Отмечается, что ранее она опубликовала пост в Instagram, в котором написала о трудностях выступления на высшем уровне и сожалела о непопадании на Олимпийские игры в Токио. Затем пост был удален.
На Играх в Рио-де-Жанейро Подмор не смогла преодолеть квалификацию в командном спринте.
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