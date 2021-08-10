Зоозащитники потребовали убрать конный спорт с Олимпиады
Активисты организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) призвали исключить конные виды спорта из числа олимпийских.
С таким обращением в организации выступили после того, как на Олимпиаде произошла целая череда скандалов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Так, тренер из Германии со всей силы кулаком ударил лошадь из-за того, что та не слушалась, а лошадь другой участницы получила столь серьезные травмы, что ее пришлось усыпить.
Согласно заявлению организации, из числа олимпийских видов спорта стоит исключить все, связанные с животными.
"Спортсмены могут выбирать, участвовать в соревнованиях, животные - нет. Лошадям не место на Олимпийских играх", - заявили в PETA.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре