Лионель Месси согласовал контракт с ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси однозначно продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на championat.com, об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём "твиттере".

"Лионель Месси присоединяется к ПСЖ... Поехали! Заключён двухлетний контракт с возможностью продления до июня 2024 года. Заработная плата составляет около € 35 млн за сезон, включая бонусы.

Месси определённо принял предложение "Пари-Сен-Жермен" о контракте и прибудет в Париж в ближайшие часы", - написал инсайдер в своём "твиттере".

Лионель Месси - лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча" и "Золотой бутсы".