Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо

10 августа в Федерации дзюдо Азербайджана было проведено заседание под руководством вице-президента Садыха Садыхова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, на заседании были произведены новые назначения в мужскую сборную страны.