https://news.day.az/sport/1368760.html Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо
Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо
10 августа в Федерации дзюдо Азербайджана было проведено заседание под руководством вице-президента Садыха Садыхова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, на заседании были произведены новые назначения в мужскую сборную страны.
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