Месси мог стать игроком одного из главных конкурентов «Барселоны»
Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси мог стать игроком мадридского "Атлетико", сообщил журналист издания Movistar Игнасио Мигелес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Теперь, когда Месси завершил подписание контракта с "ПСЖ", я скажу вам, что одним из клубов, которые интересовались Месси, был "Атлетико Мадрид". Диего Симеоне лично позвонил Месси. Лео и его семья серьезно думали над этим вариантом. Однако этого не произошло", - рассказал Мигелес.
5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.
Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.
После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.
Фото: Joan Monfort/AP
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