Лионель Месси подписал контракт с парижским ПСЖ

Главная звезда мирового футбола Лионель Месси перешел во французский клуб "Пари Сен-Жермен", утверждают инсайдеры. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", всю свою карьеру выступавший за "Барселону", был вынужден уйти из каталонского клуба, после того как не смог договориться о продлении контракта, передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

О том, что аргентинский футболист подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год до июня 2024 года, написала французская спортивная газета L'Equipe. Информацию подтверждают и спортивные комментаторы. "Все подтверждено. Лионель Месси будет игроком ПСЖ. Все решилось буквально в последние минуты", - сказал Би-би-си Гильем Балаге, авторитетный спортивный колумнист, специализирующийся на испанском футболе.

Месси вылетает из Барселоны в Париж. Во вторник днем он приехал в аэропорт каталонской столицы в сопровождении жены и детей. Позже туда приехал его отец. В Париже форварда ждет медицинское обследование перед подписанием контракта.

"Он хотел играть за "Барселону", но в итоге будет ПСЖ. После, если ему понравится, он может быть останется еще на год. Но в любом случае, сейчас его цель - играть в ПСЖ и хорошо выступить в Катарском кубке мира", - добавил Балаге.

34-летний Месси завоевал с "Барсой" 36 трофеев и забил невероятные 672 гола.

Летом прошлого года Месси хотел уйти из "Барселоны", но клуб не отпустил его, а 1 июля этого года он стал свободным агентом (то есть мог перейти в любой другой клуб без того, чтобы новой команде пришлось платить гигантские отступные).

В субботу Месси со слезами на глазах простился с клубом, поблагодарил фанатов и одноклубников.