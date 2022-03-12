ЧМ в Баку: Женская пара из Португалии заняла первое место в программе балансового упражнения

Представляющие Португалию гимнастки Рита Феррейра и Ана Тейшейра с результатом 28.850 балла заняли первое место среди женских пар в программе балансового упражнения на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте представительницы США - Кэтрин Борчердинг и Сьерра МакКаун (27.350 балла), на третьем - Александра Рудакова и Дамира Талгат из Казахстана (27.050 балла).

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.