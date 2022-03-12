Еще одна медаль Азербайджана на ЧМ: Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевали "бронзу"

Выступающие в составе мужской пары Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, представляющие Азербайджан, с результатом 27.500 балла завоевали бронзовую медаль 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гимнасты заняли третье место в программе темпового упражнения.

На первом месте среди мужских пар в темповом упражнении Брайден МакДугалл и Энджел Феликс, представляющие США (28.180 балла), на втором месте - спортсмены из Казахстан Вадим Шульяр и Даниэль Дил (28.030 балла).

Напомним, что накануне Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевали "бронзу" ЧМ в комбинированном упражнении.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.